MEB ara tatil için tarih verdi! 2022 Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 2. dönem ara tatili ayın kaçında?

Nisan ara tatil ne zaman? 2022 yılında ikinci ara tatilin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Kar tatili heyecanı yaşayan öğrenciler şimdi de ara tatilin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıla ilişkin tatil takvimi belirlendi. Peki, 2022 Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 2. dönem ara tatili ayın kaçında? İşte haberin detayları...

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.