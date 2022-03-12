MEB ara tatil için tarih verdi! 2022 Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 2. dönem ara tatili ayın kaçında?
Birkaç gündür kar tatili ile karın tadını çıkaran öğrenciler, şimdi de ikinci dönem yapılacak ara tatilin tarihini araştırmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin ayın kaçında başlayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil ile ilgil merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, 2022 Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 2. dönem ara tatili ayın kaçında? İşte cevaplar...
Nisan ara tatil ne zaman? 2022 yılında ikinci ara tatilin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Kar tatili heyecanı yaşayan öğrenciler şimdi de ara tatilin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıla ilişkin tatil takvimi belirlendi. Peki, 2022 Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullarda 2. dönem ara tatili ayın kaçında? İşte haberin detayları...
NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Öte yandan, 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.
MEB, 8 BİN SORULUK MART AYI YARDIMCI KAYNAK PAKETİNİ YAYIMLADI
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, mart ayı yardımcı kaynak paketinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.
"Yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" sitesinde erişime açılan mart ayı yardımcı kaynak paketinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik toplam 8 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla uzman ekiplerce hazırlanan pakette, 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 850 soru yer alıyor.
8'İNCİ SINIFLAR İÇİN MART AYI LGS ÖRNEK SORULARI
Bu yıl LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren 8'inci sınıf öğrencilerine destek sağlamak için her ay düzenli yayımlanan LGS örnek sorularının mart ayı çalışması da yardımcı kaynak paketinde paylaşıldı.
Pakette, ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için ikinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan tekrar testlerinde 750 soru, 12'nci sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1200 soru bulunuyor.
Paket ile 4 bin 250 sorudan oluşan soru bankası, çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuluyor.
8, 9 VE 10'UNCU SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN ETKİLEŞİMLİ SORULAR
Elektronik ortamda 8, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediyor. Bu çalışmada, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte "açılır menü", "sürükle bırak" ve "çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı.
Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ETKİNLİKLER
Mart ayı paketinde daha öncekilerde olduğu gibi temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor.
Boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeren etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.
"İNDİRME SAYISI 12 MİLYONU GEÇTİ"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ekimden beri öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan yardımcı kaynak paketinin bu ay 6'ncısını paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Çok deneyimli ve uzman kadromuz tarafından kapasitesini her geçen gün artırdığımız bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Hazırladığımız destek paketleri hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' adresinden indirme sayısı ise 12 milyonu geçti. Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak onlara destek sunmaya ve düzenli olarak yayımlamaya devam edeceğiz."
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