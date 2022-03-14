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Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Duyurular...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Duyurular...

Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitimlerini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bilindiği üzere sınavlar kısa süre önce sona ermişti. İşte, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Duyurular...

Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sonuçları sorgulama işlemleri 2.dönem Açık lise sınavlarına katılan adaylar tarafından yapılıyor. 10 Mart'ta sona eren online sınavların ardından AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. İşte, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Duyurular...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanır ve bir dersten başarılı olmak için 45 puan alınması gerekir.

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