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Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?

"Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınav sonuçları açıklandı. 2023 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Bursluluk Sınavı sonuçlarının ardından bursluluk ne zaman başlar, para ne zaman yatar gibi soruların yanıtı da merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...

"Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bursluluk elde eden öğrenciler ödemelerle ilgili ayrıntıları merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...

BURSLULUK NE ZAMAN BAŞLAR?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK NE ZAMAN YATAR?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerine sağlanan PYBS bursu her ayın 25'ine kadar Vakıfbank ve PTT hesaplarına yatırılıyor. Ödeme tarihlerinin öne çekilmesine dair bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

İOKBS BURSLULUK PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursluluk ücreti alan öğrenciler sorgulama işlemini e-okul VBS üzerinden yapılıyor. T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılarak sorgulama işlemine başlanıyor.

İOKBS BURSULULUK ÜCRETİ NE KADAR?

2023 Bursluluk ödemesi 863 TL olarak belirlendi.

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