Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?

BURSLULUK NE ZAMAN YATAR?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerine sağlanan PYBS bursu her ayın 25'ine kadar Vakıfbank ve PTT hesaplarına yatırılıyor. Ödeme tarihlerinin öne çekilmesine dair bir açıklama ise henüz bulunmuyor.