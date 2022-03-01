Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...
Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınan alan değişikliği başvurularının ardından gözler öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. MEB takvimine göre; öğretmen alan değişikliği atamalarına ilişkin sonuçlar için Mart ayı işaret edilmişti. Sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. İşte, Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...
Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre atama sonuçları 1 Mart 2022 tarihine açıklanacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir. Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri için ise 17 Haziran 2022 işaret edildi.
MEB SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA
Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmetpuanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacaktır.
Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ilebelirlenecektir.
Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitimkurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesikapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...
- BAKAN KOCA SON DAKİKA DUYURDU! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Vikings Valhalla 2 sezon var mı, olacak mı?
- Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE-TÜFE rakamları...
- Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda?
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? 2022 ZTK maçları ne zaman? İşte çeyrek final fikstürü...
- MEB 1.651 personel alımı başvuruları başladı mı? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? SON DAKİKA HABERLER
- YKS başvuru ne zaman bitecek? 2022 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!
- İsak Vural kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli genç futbolcu İsak Vural kimdir?
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK BJK Kayserispor maçı ne zaman?
- Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?