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Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...

Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınan alan değişikliği başvurularının ardından gözler öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. MEB takvimine göre; öğretmen alan değişikliği atamalarına ilişkin sonuçlar için Mart ayı işaret edilmişti. Sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. İşte, Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...

Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre atama sonuçları 1 Mart 2022 tarihine açıklanacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir. Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri için ise 17 Haziran 2022 işaret edildi.

MEB SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmetpuanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacaktır.

Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ilebelirlenecektir.

Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitimkurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesikapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.

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