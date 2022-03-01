Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...