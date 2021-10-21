Geri sayım sürüyor... YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2. ek tercih sonuçları için kritik tarih...
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ilk yerleştirme döneminde istediği programa yerleşemeyen adaylar, gözlerini ek tercihlere çevirdi. Baraj puanının 140'a düşürülmesinin ardından binlerce adaya tercih imkanı doğdu. Üniversitelerin açılmasının ardından tercih süreci için sorgulamalarda arttı. İşte, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2. ek tercih sonuçları için kritik tarih...
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2. ek tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, gözlerini yeni döneme çevirdi. Baraj puanının düşürülmesinin ardından gözler ek tercihlere çevrildi. İşte, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS 2. ek tercih sonuçları için kritik tarih...
YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.
YKS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Konuyla ilgili bir tarih açıklaması bulunmuyor.
140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS ek tercihler belli oldu. YKS ek tercihleri 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.
2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.
2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAZLAR?
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.
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