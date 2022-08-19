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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "yardımcı kaynak" açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yardımcı kaynak açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu sene ilk defa yardımcı kaynakları göndermeye başladık. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamış olduğu 12 Eylül tarihinde tüm çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları değil, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da hazır olacak." dedi.

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