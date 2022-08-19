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BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları... BİLSEM taban puanları 2022: BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç?

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BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları... BİLSEM taban puanları 2022: BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç?

BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç? BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlara yerleşecek olan binlerce öğrenci BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç? BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları...

BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tamamlandı. Binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen mülakat sınavlarının ardından şimdi BİLSEM sonuçları açıklanacak. Diğer yandan taban puanlarda öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç? BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları...

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

13 MAYIS'TA AÇIKLANAN BİLSEM 2022 TABAN PUANLARI

1. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 380, Resim Yetenek Alanı için 90, Müzik Yetenek Alanı için ise 85 olarak açıklandı

2. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 410, Resim Yetenek Alanı için 90, ve Müzik Yetenek Alanı için 85 olarak duyuruldu

3. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 430, Resim Yetenek Alanı için 94, ve Müzik Yetenek Alanı için 90 olarak duyuruldu

4. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 450, Resim Yetenek Alanı için 94, ve Müzik Yetenek Alanı için 90 olarak duyuruldu

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