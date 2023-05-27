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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den rehber öğretmenlere müjde: Zorunlu olacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den rehber öğretmenlere müjde: Zorunlu olacak

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" açıklamasında bulundu.

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