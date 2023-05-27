E-OKUL LGS SINAV YERİ SORGULAMA! LGS’ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? meb.gov.tr

"MEB LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav tarihini 4 Haziran olarak açıklamıştı. LGS'ye kısa bir süre kala öğrenciler sınava hangi okulda gireceğini sorgulamaya başladı. Peki, LGS giriş belgesi nereden alınır, sınava hangi okulda gireceğim? İşte, detaylar…