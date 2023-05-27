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E-OKUL LGS SINAV YERİ SORGULAMA! LGS'ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? meb.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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E-OKUL LGS SINAV YERİ SORGULAMA! LGS’ye hangi okulda gireceğim? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? meb.gov.tr

LGS sınav yerleri belli oldu! Lise eğitimine başlayacak adaylar, "LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?" gibi sorulara yanıt aramaay başladı. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sık sık ziyaret edilmeye başlandı. Peki, LGS giriş belgesi nereden alınır, sınava hangi okulda gireceğim? İşte, detaylar…

"MEB LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav tarihini 4 Haziran olarak açıklamıştı. LGS'ye kısa bir süre kala öğrenciler sınava hangi okulda gireceğini sorgulamaya başladı. Peki, LGS giriş belgesi nereden alınır, sınava hangi okulda gireceğim? İşte, detaylar…

LGS NE ZAMAN 2023?

Bakan Özer'in açıklamasına göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

Mahmut Özer'in tarihi şu şekilde belirtmişti:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından bekleniyordu. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklanacağı tarih geldi.

Buna göre; LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edildi.

LGS SINAV YERİ ÖĞRENME

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SINAV YERLERİ NEREDEN BAKILIR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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