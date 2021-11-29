AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1. vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF 1. vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan birisi oldu. AÖF 1. Vize sınav sonuçları hakkında arama motorlarında yoğun şekilde sorgulama yapılıyor. 27-28 Kasım tarihlerinde sınava giren öğrencilerde gözler şimdiden sonuçlara çevrildi. Peki; AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?
AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı? AÖF 1. vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yoğun şekilde araştırılan konuların başında geliyor. 27-28 Kasım tarihlerinde tamamlanan sınavların ardından gözler AÖF sonuçlarına çevrildi. Öğrencilerin not hesaplamasında belirleyici olacak önemli vize sonuçları hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Açıköğretim Fakültesi 1. vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Tarih duyurusu geldiği takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacağı bildirilmişti.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavların Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirileceği kaydedildi.
Sınav oturumlarının Kovid-19 önlemleri ile titiz bir şekilde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Salgın önlemlerine titizlikle dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak. Öğrencilerin ihtiyaç duyması halinde kullanabilmeleri için sınav salonu girişlerinde maske ve dezenfektana yer verilecek. Sınav öncesinde alınan önlemler, sınav esnasında ve sonrasında da devam edecek. Kovid-19 testi pozitif olan ve Kovid hastasıyla teması bulunan öğrenciler iki ayrı sınıfta sınava girecek. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor."
Öğrencilerin sınav giriş bilgilerini "Anadolu mobil" uygulamasından görüntüleyebilecekleri, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinin öğrenci otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF bürolarından alabilecekleri kaydedildi.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?
AÖF'de ders geçme notu 30 puan olarak belirtilmiştir. 30 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.
FF olan derlerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.
AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?
On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.
Örnek vermek gerekirse:
Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18
Final Notu: 80 (80x0.70) = 56
Toplam: 74'tür.
Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.
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