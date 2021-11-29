İBB bursu ne zaman yatacak? 2021-2022 İBB bursu ne zaman ödenecek?
İBB bursu ne zaman yatacak? 2021-2022 İBB bursunun ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu eğitim öğretim döneminde 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. 3 bin 200 TL olan eğitim desteği 3 taksit halinde yatırılacak. Öğrenciler bu paraların hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki; İBB bursu ne zaman yatacak?
İBB bursu ne zaman ödenecek? 2021-2022 İBB bursu ne zaman yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB burslarının ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Binlerce öğrenci belediye tarafından burs desteği alabilecek. Toplamda 51 bin 890 öğrenciye verilecek burs desteğinin ne zaman yatacağı sorgulanıyor. Peki; İBB bursu ne zaman yatacak?
İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl, 5-22 Ekim tarihleri arasında alınan başvurular sonuçlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteğini almaya hak kazandı.
3 bin 200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksidi, Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki parça halinde ödenecek.
Değerlendirme Yöntemi
Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.
İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
* Açık öğretimde okuyanlar
* Uzaktan öğretim görenler
* Ücretli değişim programında bulunanlar
* 25 yaşından büyükler
* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
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