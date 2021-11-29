İBB bursu ne zaman yatacak? 2021-2022 İBB bursu ne zaman ödenecek?

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl, 5-22 Ekim tarihleri arasında alınan başvurular sonuçlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteğini almaya hak kazandı.

3 bin 200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksidi, Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki parça halinde ödenecek.