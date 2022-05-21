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KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar başladı. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT hazırlığında olan adaylar, KPSS başvuru başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak? sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının KPSS sınavı hakkında detaylar belli oldu. ÖSYM, KPSS başvuru ve sınav günlerini açıkladı. Sınav hazırlığında olan adaylar ise KPSS başvuru ücreti hakkında meraklandı. İşte, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 KPSS ücreti henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında gerekli bilgi kılavuzda yer alınca haberimizi de güncelleyeceğiz.

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 03 Ağustos 2022 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 07 Ekim 2022 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvurusu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Gerekli bilgiler doldurulduğunda başvuru ücretinin yatırılmasıyla birlikte KPSS başvurunuz onaylanacak. KPSS başvuru işlemleri başladığında haberimizin içeriğine başvuru ekranı için erişim linki ekleyeceğiz.

KPSS NE ZAMAN? (2022 SINAV TAKVİMİ)

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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