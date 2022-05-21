KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?
KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar başladı. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT hazırlığında olan adaylar, KPSS başvuru başvuru tarihleri ne zaman?
KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak? sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının KPSS sınavı hakkında detaylar belli oldu. ÖSYM, KPSS başvuru ve sınav günlerini açıkladı. Sınav hazırlığında olan adaylar ise KPSS başvuru ücreti hakkında meraklandı. İşte, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2022 KPSS ücreti henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında gerekli bilgi kılavuzda yer alınca haberimizi de güncelleyeceğiz.
KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Ön Lisans başvuruları 03 Ağustos 2022 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 07 Ekim 2022 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvurusu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Gerekli bilgiler doldurulduğunda başvuru ücretinin yatırılmasıyla birlikte KPSS başvurunuz onaylanacak. KPSS başvuru işlemleri başladığında haberimizin içeriğine başvuru ekranı için erişim linki ekleyeceğiz.
KPSS NE ZAMAN? (2022 SINAV TAKVİMİ)
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?
- TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?
- Van deprem son dakika: Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...
- 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak?
- Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...
- Açık cezaevi izinlerinde kritik hafta! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 28. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, başarıları nelerdir? İşte hayatı...
- Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan isim...