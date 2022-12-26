Karneler ne zaman verilecek? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? 2022 MEB ilkokul, ortaokul, lise KARNE GÜNÜ TARİHİ!

Ocak ayına yaklaşması ile birlikte 15 tatil ne zaman? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Tatil planı yapan öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren yarıyıl tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. İşte, karnelerin verileceği tarih...

OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KAPANIYOR?

MEB tarafından yayınlanan takvime göre 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 23 Ocak Cuma günü başlayacak. Ancak okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 20 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Sömestr tatilinde hafta sonları ile birlikte toplam 16 gün tatil yapacak.