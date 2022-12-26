Karneler ne zaman verilecek? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? 2022 MEB ilkokul, ortaokul, lise KARNE GÜNÜ TARİHİ!
2022 eğitim-öğretim yılının bitmesine çok kısa bir zaman kaldı. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili için binlerce öğrenci okulların ne zaman tatile gireceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-23 eğitim öğretim takvimi sonrasında, okullarda tatil tarihleri belli oldu. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Karneler ne zaman verilecek?
Ocak ayına yaklaşması ile birlikte 15 tatil ne zaman? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Tatil planı yapan öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren yarıyıl tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. İşte, karnelerin verileceği tarih...
OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KAPANIYOR?
MEB tarafından yayınlanan takvime göre 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili 23 Ocak Cuma günü başlayacak. Ancak okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 20 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Sömestr tatilinde hafta sonları ile birlikte toplam 16 gün tatil yapacak.
KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
2022-2023 yılı ilk dönemi 20 Ocak 2022 karnelerin verileceği gündür.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN?
Yarıyıl tatilinin ardından okullar tekrar 6 Şubat Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre öğrenciler, ikinci dönemde 17-20 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatilini yapacak. Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili aynı tarihlere denk geldiği için öğrenciler ayrıca tatil yapmayacak.
2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak.
23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili yapılacak.
17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.
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