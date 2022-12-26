AUZEF FİNAL SINAV SONUÇ TARİHİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Mezun Olma Şartları Neler?

24-25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (25 Aralık 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 27 Aralık 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.