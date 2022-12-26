AUZEF FİNAL SINAV SONUÇ TARİHİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Mezun Olma Şartları Neler?
AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi final sınavları 24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Süreci tamamlayan öğrenciler sonuçlarla ilgili detayları merak ediyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler 24-25 Aralık tarihlerinde bölümlerinin final sınavlarına girdiler. Sınav sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF mezun olma şartları neler?AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 10 Ocak 2023 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden açıklanacak.
AUZEF SORU CEVAPLARI 2022 YAYIMLANDI MI?
Sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarı, final sınavlarının tamamlanmasının ardından aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak görüntülenebiliyor.
24-25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (25 Aralık 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 27 Aralık 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava katılan adaylar, sonuçlara aksis.istanbul.edu.tr üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavlarda başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi sınavları 04-05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.
MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
*"FF" harf notlu derse sahip olmamak,
*2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
*Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak,
*Seçmeli derslerini grup kurallarınca tamamlamış olmak. (2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi girişliler için geçerlidir.)
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