MEB ara tatil uzatılacak mı? 2021 ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?
Ara tatil uzatılacak mı? MEB tarafından belilenen takvime göre 2021-2022 dneminin ilk ara tatili 15 Kasım'da başladı. Ara tatil heyecanı yaşayan öğrenciler tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB ara tatil uzatılacak mı? 2021 ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
MEB ara tatil uzatılacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 15 Kasım'da başladı. Milyonlarca öğrencinin sınav stresinden uzaklaşabilmeleri için büyük fırsat olan ara tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimi ile ara tatilin biteceği tarih belli oldu. Peki, MEB ara tatil uzatılacak mı? 2021 ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
ARA TATİL UZATILACAK MI, NE ZAMAN BİTECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, 15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 19 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Ara tatil süresi uzatılmayacak. 7 gün olan ara tatil süresi hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
MEB'DEN DERS KİTAPLARININ NİTELİKLERİNİ ARTIRMAK İÇİN İNCELEME SÜREÇLERİNE "DİJİTAL" ADIM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirmelerinin daha nitelikli ve hızlı gerçekleştirilmesi için panel süreçlerinin çevrim içi yapılabilmesine de imkan sağlayan sistemi hayata geçirdi.
Bakanlığın örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçlerinin niteliklerinin arttırılmasına yönelik yeniden düzenlediği usul ve esaslar, 14 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Mevzuat düzenlemesinin ardından taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin öğretmen ve alan uzmanı akademisyenler tarafından bilimsellik, objektiflik ve şeffaflık esasına dayalı yapılması amacıyla çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme sürecinde görev alan panelistlerde aranan niteliklerdeki düzenlemeleri hayata geçiren Bakanlık, inceleme ücretlerinde de iyileştirmeler yaptı.
YENİ SİSTEM BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLADI
Ders kitapları inceleme sistemini de yenileyen Bakanlık, panelistlerin inceleme ve değerlendirme işlemleri için yeni bir sistemi de hayata geçirdi.
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce altyapısı hazırlanan sistemle artık ders kitaplarının incelenmesi için gerekli panel süreci, yüz yüzenin yanı sıra çevrim içi ortamlarda da yürütülebilecek.
Çevrim içi panel sistemi, Türkiye'deki tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Panelist adayları, "kitapinceleme.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.
Veri tabanı sistemine kayıt yaptıran panelist adayları için MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yüz yüze veya çevrim içi ortamlarda eğitimler de düzenlenecek. Kitap inceleme sistemine erişimi olan tüm öğretmen ve akademisyenler, bu eğitimlere 7/24 katılabilecek.
Sistem sayesinde, tüm illerde farklı alanlarda uzman panelistlerin çevrim içi ortamlarda da bir araya gelerek ders kitaplarını inceleyip değerlendirmesi sağlanacak.
Sistemin devreye girmesiyle ders kitaplarının incelenmesinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu elde edilecek.
Daha önce aylarca süren, güncel verilerin ve bilgilerin ders kitaplarına aktarımı ve böylece nitelikli yayınların oluşturulması için gereken süre, yeni sistemle kısalacak.
DİJİTAL EĞİTİM İÇERİKLERİ DERS KİTAPLARINA ENTEGRE EDİLECEK
Bunun yanında Bakanlığın yeni yönetmeliğinde de yer verdiği şekliyle çevrim içi ve yüz yüze panel süreçlerinde, dijital eğitim içeriklerinin ders kitaplarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik de çalışmalar yapılacak.
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