MEB ara tatil uzatılacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 15 Kasım'da başladı. Milyonlarca öğrencinin sınav stresinden uzaklaşabilmeleri için büyük fırsat olan ara tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimi ile ara tatilin biteceği tarih belli oldu. Peki, MEB ara tatil uzatılacak mı? 2021 ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

ARA TATİL UZATILACAK MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, 15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil 19 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Ara tatil süresi uzatılmayacak. 7 gün olan ara tatil süresi hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.