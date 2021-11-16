ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Online mı olacak?
ATA AÖF sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından vize sınavı tarihinin belirlenmesinin ardından gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerinin araştırıyor. Vize sınavı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Online mı olacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavı başlıyor. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı vize sınavı için tarih belli olurken, gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 ATA AÖF vize sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Online mı olacak? İşte haberin ayrıntıları...
ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, ONLINE MI?
2021-2022 ATA AÖF güz dönemi vize sınavı 20-21 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden sorumlu olacaklar.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş yerleri, sınav tarihinden bir hafta önce erişime açılacak. Sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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