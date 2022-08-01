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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den LGS açıklaması: Öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den LGS açıklaması: Öğrencilerimizin yüzde 97’si istedikleri okullara yerleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "1'inci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti" dedi. Bugün başlayan yerleştirmeye esas 2'nci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos'ta yapılabileceğini belirten Bakan Özer, "2'nci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak." dedi.

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