e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır?
e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapılır? 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri okula yerleşmişti. İlk tercihlerin ardından alınan 1. nakil yerleştirmelerinin sonuçları bugün açıklandı. Buna göre öğrencilerin yüzde 97'si istedikleri okula yerleşti. Şimdi ise sıra 2. nakil aşamasında. Peki, 2022 LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı...
e-Okul LGS boş kontenjanlar belli oldu. LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başladı. LGS 2. nakil tercihinde bulunacak olan öğrenciler, heyecan içinde boş kontenjanları araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı...
LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ
LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. MEB tarafından e-Okul üzerinden bilgiler erişime açıldı.
SINAVLA öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayın...
SINAVSIZ öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan bilgileri için Tıklayın...
LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,
b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,
c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.
YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
b) Tercih edilen lise bakımından;
i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.
ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.
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- e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır?
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