AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde tamamlandı. Ara sınavlara katılan adayların gündeminde şimdi AUZEF sınav sonuçları yer alıyor. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF sınav sonuçları için gözler son dakika açıklamasına çevrildi. Bahar dönemi ara sınavlarını tamamlayan öğrenciler AUZEF vize sınavı sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ne zaman açıklanacak?
AUZEF SORULARI YAYINLANDI MI?
AUZEF güz dönemi ara sınav soruları ve cevaplarının 4 oturumun tamamlanması ardından online platform üzerinden erişime açılması bekleniyor. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.
16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Vize Sınavı sonuçları henüz erişime açılmadı.
Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır. Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)
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