AÖL iş takvimi açıklandı mı? Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor? soruları, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim görmek isteyenler ile kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, AÖL kayıtlarının hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. AÖL kayıt süreci ve tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, AÖL iş takvimi açıklandı mı? Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte merak edilenler...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL iş takvimi henüz yayımlanmadı. 2022-2023 AÖL iş takvimi açıklandığında, kayıt ve sınav tarihleri de belli olacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.