AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Açık Lise telafi sınavları ne zaman 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'da başlamıştı. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Açık Lise telafi sınavları ne zaman 2022?