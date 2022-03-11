AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Açık Lise telafi sınavları ne zaman 2022?
AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönem online sınavları bugün sona eriyor. Sınava katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Açık Lise telafi sınavları ne zaman 2022?
AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Açık Lise telafi sınavları ne zaman 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'da başlamıştı. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Açık Lise telafi sınavları ne zaman 2022?
AÇIK LİSE SINAVLARI BİTTİ Mİ?
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları bugün sona eriyor.
Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için harekete geçti. 1 Mart saat 9.30'da başlayan sınavlar 3 Mart 2022 saat 23.59'da sona erecek.
Öğrenciler sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava girecek. Online şekilde yapılacak olan AÖL sınavlarına öğrenciler Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden giriş yapacak. Öğrenciler kendilerine atanan derslerin testlerini sistemi üzerinden tamamlayın.
Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın. Size atanan sınavları tamamladığınızda kaydet butonuna tıklayın.
AÖL SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Dolayısı ile AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
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