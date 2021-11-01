Son dakika açıklaması: 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK bursu için araştırmalar yoğun şekilde yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze başlamasının ardınan yurt başvurularının alınması ile birlikte burs başvuruları gündeme gelmişti. Gündemdeki sıcaklığını koruyan KYK burs ve kredi başvuruları hakkında bazı detaylar ön plana çıkıyor. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuru takvimi henüz belli olmadı. KYK'dan yapılan açıklamada, başvuruların üniversite yerleştirme süreçlerinin tamamlanması ile birlikte alınacağı duyurulmuştu. YKS kayıtları tamamlandı. Şimdi ise DGS ek yerleştirme kayıtları gerçekleştiriliyor. DGS ek kayıtlar 5 Kasım'da sona erecek. Buna göre, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları hakkında resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.