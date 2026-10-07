KPSS PUANIYLA TERCİH SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez kamu kurumlarının personel alımlarına ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih duyurularına çevrilecek.

Adayların, puanlarının yanı sıra başvuru şartlarını ve tercih kılavuzlarında yer alan özel koşulları da dikkatle incelemesi gerekiyor. Her kadro için aranan şartlar farklılık gösterebildiği için yalnızca KPSS puanına bakarak tercih yapılmaması önem taşıyor.