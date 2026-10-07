2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: Bir soru iptal edildi
KPSS Lisans sonuçları açıklandı. 2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar, puanlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Alan Bilgisi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi’ndeki 15. soru ise iptal edildi.
Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, sınavdan aldıkları puanı ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Alan Bilgisi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'ndeki 15. soru ise iptal edildi.
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans sınavının sonuçları açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin internet üzerinden sunduğu sonuç sistemi aracılığıyla ulaşabilecek.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra kimlik ve aday bilgileriyle sonuç ekranına ulaşması gerekiyor. Sonuç sorgulama işlemi için adayların kullanabileceği bilgiler şöyle:
- T.C. kimlik numarası
- ÖSYM aday şifresi
Sisteme giriş yapıldıktan sonra adayın KPSS sonuç bilgileri ekranda görüntülenebiliyor.