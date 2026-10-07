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2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: Bir soru iptal edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: Bir soru iptal edildi

KPSS Lisans sonuçları açıklandı. 2026 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar, puanlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Alan Bilgisi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi’ndeki 15. soru ise iptal edildi.

Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, sınavdan aldıkları puanı ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Alan Bilgisi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'ndeki 15. soru ise iptal edildi.

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KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans sınavının sonuçları açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin internet üzerinden sunduğu sonuç sistemi aracılığıyla ulaşabilecek.

KPSS LİSANS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: Bir soru iptal edildi - 1

KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra kimlik ve aday bilgileriyle sonuç ekranına ulaşması gerekiyor. Sonuç sorgulama işlemi için adayların kullanabileceği bilgiler şöyle:

  • T.C. kimlik numarası
  • ÖSYM aday şifresi

Sisteme giriş yapıldıktan sonra adayın KPSS sonuç bilgileri ekranda görüntülenebiliyor.

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: Bir soru iptal edildi - 2

KPSS PUANIYLA TERCİH SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez kamu kurumlarının personel alımlarına ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih duyurularına çevrilecek.

Adayların, puanlarının yanı sıra başvuru şartlarını ve tercih kılavuzlarında yer alan özel koşulları da dikkatle incelemesi gerekiyor. Her kadro için aranan şartlar farklılık gösterebildiği için yalnızca KPSS puanına bakarak tercih yapılmaması önem taşıyor.

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: Bir soru iptal edildi - 3

BİR SORU İPTAL EDİLDİ

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans sınavına ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. 6 Eylül 2026'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerindeki Alan Bilgisi oturumlarının madde analizleri incelendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'ndeki 15 numaralı soru iptal edildi. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılarak puanlama işlemleri buna göre gerçekleştirildi.

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