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MEB'in öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programı Resmi Gazete'de

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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MEB’in öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programı Resmi Gazete’de

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), öğretmenler ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile "mesleki gelişim topluluğu", "öğretmen-yönetici hareketlilik programları" ve "okul temelli mesleki gelişim" çalışmaları yapılabilecek. Yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetinin günlük süresi, merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerinde 4, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde 2 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamayacak. .

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