AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin 2. dönem açık lise sınavları gerçekleştirildi. 1-10 Mart tarihleri arasında yapılan açık lise sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınavın tamamlanmasının ardından mezun olmayı bekleyenler ile kredi notunu yükseltmek isteyenler MEB'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen açık lise sınavının sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki sınav sonuçlarına baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2022 açık lise 2. dönem sınav sonuçlarının mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.