AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 Mart'ta başlayan açık lise 2. dönem sınavı 10 Mart'ta sona erdi. Online gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. İşaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen öğrenciler, sınav soruları ve cevaplarını merak ederken, bir yandan da sonuçlara kilitlendi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin 2. dönem açık lise sınavları gerçekleştirildi. 1-10 Mart tarihleri arasında yapılan açık lise sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınavın tamamlanmasının ardından mezun olmayı bekleyenler ile kredi notunu yükseltmek isteyenler MEB'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen açık lise sınavının sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki sınav sonuçlarına baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2022 açık lise 2. dönem sınav sonuçlarının mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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