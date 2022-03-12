2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayında ilk ara tatili, ocak ayında ise sömestr tatilini geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatilinin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. 2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? İşte ara tatil takvimi...