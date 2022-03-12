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2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? İşte ara tatil takvimi...

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Giriş Tarihi: 12.03.2022
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2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? İşte ara tatil takvimi...

2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB bünyesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde sömestr tatilinin dışında iki ara tatil daha yapılıyor. Takvime göre, bu yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapan öğrenciler, yılın ikinci ara tatilini ise nisan ayında başlayacak. İşte, 2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? İşte ara tatil takvimi...

2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayında ilk ara tatili, ocak ayında ise sömestr tatilini geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatilinin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. 2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 Nisan ara tatili için kaç gün kaldı? İşte ara tatil takvimi...

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini geçtiğimiz yılın yaz aylarında paylaşmıştı. Çalışma takviminde ara tatil, 15 tatil ve yaz tatilinin yanı sıra 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlayacağı tarih bilgisi yer alıyor.

İkinci dönemdeki ara tatil, 11 Nisan-15 Nisan 2022' tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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