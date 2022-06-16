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E okul ne zaman kapanıyor 2022? E OKUL VBS giriş: E okul karne notu görüntüleme nereden, nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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E okul ne zaman kapanıyor 2022? E OKUL VBS giriş: E okul karne notu görüntüleme nereden, nasıl yapılır?

E okul ne zaman kapanıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Haziran Cuma günü karne alacak öğrenciler e okul sistemini takip etmeye başladı. Devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notları e okul VBS sistemi üzerinden öğrenilecek. Peki, E okul ne zaman kapanıyor 2022? E OKUL VBS giriş: E okul karne notu görüntüleme nereden, nasıl yapılır?

E okul ne zaman kapanıyor 2022? E OKUL VBS giriş: E okul karne notu görüntüleme nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E Okul sisteminin kapanması, öğrenciler için karne notlarının girişinin tamamlanmasını ifade etmektedir. Peki, E okul ne zaman kapanıyor 2022? E OKUL VBS giriş: E okul karne notu görüntüleme nereden, nasıl yapılır?

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

E okul sistemine giriş için son tarih yok. E okul sistemi sürekli açık bulunmaktadır. Okulların kapanmasına ile birlikte not sorgulaması yapmak isteyen öğrencilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle zaman zaman e okul sisteminde geçici erişim sıkıntıları yaşanmaktadır.

E okul not girişleri ise genellikle karnelerin verileceği tarihinden önce kapatılıyor.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

E OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

E OKULDA NE YAPILIR?

Devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetlere e okul aracılığıyla ulaşılabilir.

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