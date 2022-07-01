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MEB'in ilk yaz okulları, 900 bine yakın öğrenciye kapılarını açacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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MEB’in ilk yaz okulları, 900 bine yakın öğrenciye kapılarını açacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl ilk kez 4 Temmuz'da uygulamaya geçecek matematik ve İngilizce yaz okulları ile destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) 900 bine yakın öğrencinin başvuru yaptığını bildirdi.

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