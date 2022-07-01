AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı ayın kaçında yapılacak? Sınav online mı olacak?
AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Temmuz ayının gelmesiyle birlikte gözler açık lise sınavlarına çevrildi. Bu ay içerisinde yapılacağı bilinen açık lise sınavına kayıt yaptıran öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı ayın kaçında yapılacak? Sınav online mı olacak? İşte haberin detayları...
AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavları için geri sayım başladı. Üçüncü dönem sınavları için kayıt yaptıran vatandaşlar, MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı ayın kaçında yapılacak? Sınav online mı olacak? İşte son gelişmeler...
AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
MEB'den yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavının temmuz ayında yapılacağı bildirildi. Kesin tarihler kısa süre içerisinde duyurulacak.
AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLINE MI?
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav yani online olarak uygulanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı ayın kaçında yapılacak? Sınav online mı olacak?
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