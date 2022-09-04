Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama nereden nasıl yapılır?
Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavında ter dökecek adaylar sınav hakkında detayları merak ediyor. Puan hesaplaması yapmak isteyenler konu hakkında gelişmeleri merak ediyor. Peki, Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama nereden nasıl yapılır?
Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama nereden nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için detayları merak ediyor. Peki, Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama nereden nasıl yapılır?
İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığının düzenleyecek olduğu bursluluk sınavından bu yıl 100 soru sorulacağı ve öğrencilerin ise bu soruları cevaplamak için 120 dakikasının olacağını açıkladı. Yapılacak olan sınavda üç yanlışın bir doğruyu götüreceği belirtildi.
İOKBS 2022 BURSLULUK SINAVI YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre bursluluk sınavında her öğrencinin 3 yanlışı 1 doğrusunun götürülmesine neden olacak. Bursluluk sınavının detaylarının paylaşıldığı kılavuzda ek olarak şu açıklamalara yer verildi;
Bursluluk sınavı puanı yayınlanan kılavuzun detaylarına göre değerlendirilecektir. Kılavuzun detaylarında yer alan bilgilere göre tüm öğrencilerin cevap kağıtları özel optik okuyucular ile okunacaktır.
Bursluluk sınavında sorulan tüm derslerin sorularının doğru ve yanlış sayıları belirlenecektir.
Her derste bulunan yanlış cevap sayılarının üçte biri belirlenecek ve bu belirlenen sayı doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puanlar ortaya çıkarılacaktır. Bu sayede her öğrencinin dört farklı ham puanı ortaya çıkacaktır.
Her öğrencinin ham puanı belirlendiğinde bursluluk sınavı puan belirleme işlemi gerçekleştirilecek ve bu puanlar sınava girmiş olan öğrencilerin sayılarına bölünerek her ders için bir ortalama ortaya çıkarılacaktır.
BURS KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
2020 bursluluk sınavı baz alındığında sınıflara göre taban puanların net ortalamaları olmuştu:
5. SINIF
Türkçe 23,67, Matematik 23,67, Fen Bilimleri 21 ve Sosyal Bilimler 23,67
6. SINIF
Türkçe 23, Matematik 22, Fen Bilimleri 21 ve Sosyal Bilimler 23
7. SINIF
Türkçe 23, Matematik 22, Fen Bilimleri 23 ve Sosyal Bilimler 22
8. SINIF
Türkçe 24, Matematik 23, Fen Bilimleri 23 ve Sosyal Bilimler 24
9. SINIF
Türkçe 21, Matematik 20, Fen Bilimleri 19 ve Sosyal Bilimler 21
10. SINIF
Türkçe 20, Matematik 19, Fen Bilimleri 18 ve Sosyal Bilimler 21
11. SINIF
Türkçe 21, Matematik 20, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilimler 21
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- Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama nereden nasıl yapılır?
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