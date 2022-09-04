Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama nereden nasıl yapılır?

İOKBS 2022 BURSLULUK SINAVI YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre bursluluk sınavında her öğrencinin 3 yanlışı 1 doğrusunun götürülmesine neden olacak. Bursluluk sınavının detaylarının paylaşıldığı kılavuzda ek olarak şu açıklamalara yer verildi;

Bursluluk sınavı puanı yayınlanan kılavuzun detaylarına göre değerlendirilecektir. Kılavuzun detaylarında yer alan bilgilere göre tüm öğrencilerin cevap kağıtları özel optik okuyucular ile okunacaktır.