MEB'den son dakika atama açıklaması! Bakan Mahmut Özer duyurdu! 2022 öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen adayları dikkat
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer milyonlarca öğretmen adayı tarafından merakla beklenen yeni atamalara ilişkin konuştu. Peki yeni öğretmen ataması olacak mı? 2022 KPSS öğretmen ataması?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BU SÜREÇ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Okul, pandemi etkisi azalır azalmaz ilk açılması gereken yerdir. Bir buçuk yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim başarımız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu süreçte çok teşekkür ederiz. Annelere özellikle çok teşekkür etmek lazım. Pandemi sürecinde çocuklarına çok destek oldular.
PANDEMİDE YAŞANAN EKSİKLERİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ
Öğrenme kaybıyla ilgili bir problemimiz yok. Pandemide yaşanan eksiklikleri kapatmak için çabalıyoruz, telafi edeceğiz. Ailelerin de destek vereceğinden şüphem yok.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUM
Çocuklar arasındaki akademik başarı farkının sebebi okul öncesi eğitime dayanıyor. Bu sebeple okul öncesi eğitime çok önem veriyorum. Özel eğitim anaokullarımızın sayısını da arttıracağız. Onları unutmuyoruz.
İSTANBUL'A 1000 ANA OKULU YAPACAĞIZ
İstanbul'a 1000 tane anaokulu yapacağız. Arazi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz ancak çözeceğiz.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MEZUN BEKLİYOR
Sektör temsilcileri mesleki liselerin mezun vermesini bekliyor. Biz sektör temsilcileriyle beraber planlamalar yapıyoruz. Şu anda güncellenmemiş mesleki eğitim lisemiz yok.
N95 maske makinasını kendi kendine üreten meslek lisemiz var. Artık mesleki eğitim liseleri üretimde farklı bir boyuta ulaştı.
OKULLAŞMA ORANLARI
Son 19-20 yıl içindeki en büyük başarımız diğer eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına getirdik. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma % 40, şu anda ise % 90 seviyelerinde.
HERKES KAYIP YAPTIRABİLİR
Mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırlamamız yok. Herkes kayıt yaptırabilir. 2022 yılında hedefimiz, 1 milyon gencimizi, vatandaşımızı yetiştirmiş olmak.
2018 yılında bu kapsamdaki tüm meslek okullarındaki üretim kapasitesi 217 milyondu. 2021 yılında 1 milyar 162 milyonla kapattık. Öğrenciye dağıtmış olduğumuz pay 2021 yılında 52 milyona, öğretmende ise 112 milyona çıktı.
EN GÜVENLİ YER
Milli eğitim bakanlığına ait binaların deprem yönetmenliğiyle ilgisi canlı bir süreç. Odağımızda okullarımızı her anlamda "en güvenli yer" yapmak var.
2021 KPSS ATAMASI ELBET OLACAK
Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.
24 MİLYON YARDIMCI KAYNAK OKULLARA GÖNDERİLDİ
24 milyon yardımcı kaynağı tüm okullara sağladık.Önemli olan yarının bugünden daha iyi olması. Önemli olan sürece odaklanma kültürünü benimsemek. 11 - 15 Nisan 2022 ara tatilinde öğretmenlere verilen seminerler uzaktan olacak. Öğretmenlerimiz pandemi sürecinde çok yoruldular.
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