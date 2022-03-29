AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav tarihlerini öğrencilerle paylşamıştı. Buna göre 2. dönem açık lise sınavları tamamlandı ve sonuçlar da 24 Mart günü erişime sunuldu. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2021-2022 takvimi...