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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2021-2022 takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2021-2022 takvimi...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav süreci tamamlandı ve sonuçlar da erişime açıldı. MEB AÖL akademik takvimini yayımladı. 2021-2022 eğitim dönemi AÖL sınav tarihleri açıklandı. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2021-2022 takvimi...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav tarihlerini öğrencilerle paylşamıştı. Buna göre 2. dönem açık lise sınavları tamamlandı ve sonuçlar da 24 Mart günü erişime sunuldu. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2021-2022 takvimi...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL sınavları temmuz ayında düzenlenecek. Kurum tarafından henüz temmuz ayının kaçında sınavın yapılacağı açıklanmadı.

2022-2023 birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklandı. Sorgulama işlemi 'http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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