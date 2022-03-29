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Bakan Mahmut Özer son dakika: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? KPSS puanı ile...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Bakan Mahmut Özer son dakika: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? KPSS puanı ile...

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen ataması için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında süreç hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? KPSS puanı ile...

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer'in açıklamaları sonrasında öğretmen adayları süreç hakkında detayları merak etmeye başladı. İşte, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? KPSS puanı ile...

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BU SÜREÇ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Okul, pandemi etkisi azalır azalmaz ilk açılması gereken yerdir. Bir buçuk yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim başarımız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu süreçte çok teşekkür ederiz. Annelere özellikle çok teşekkür etmek lazım. Pandemi sürecinde çocuklarına çok destek oldular.

PANDEMİDE YAŞANAN EKSİKLERİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Öğrenme kaybıyla ilgili bir problemimiz yok. Pandemide yaşanan eksiklikleri kapatmak için çabalıyoruz, telafi edeceğiz. Ailelerin de destek vereceğinden şüphem yok.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUM

Çocuklar arasındaki akademik başarı farkının sebebi okul öncesi eğitime dayanıyor. Bu sebeple okul öncesi eğitime çok önem veriyorum. Özel eğitim anaokullarımızın sayısını da arttıracağız. Onları unutmuyoruz.

İSTANBUL'A 1000 ANA OKULU YAPACAĞIZ

İstanbul'a 1000 tane anaokulu yapacağız. Arazi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz ancak çözeceğiz.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MEZUN BEKLİYOR

Sektör temsilcileri mesleki liselerin mezun vermesini bekliyor. Biz sektör temsilcileriyle beraber planlamalar yapıyoruz. Şu anda güncellenmemiş mesleki eğitim lisemiz yok.

N95 maske makinasını kendi kendine üreten meslek lisemiz var. Artık mesleki eğitim liseleri üretimde farklı bir boyuta ulaştı.

OKULLAŞMA ORANLARI

Son 19-20 yıl içindeki en büyük başarımız diğer eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına getirdik. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma % 40, şu anda ise % 90 seviyelerinde.

HERKES KAYIP YAPTIRABİLİR

Mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırlamamız yok. Herkes kayıt yaptırabilir. 2022 yılında hedefimiz, 1 milyon gencimizi, vatandaşımızı yetiştirmiş olmak.

2018 yılında bu kapsamdaki tüm meslek okullarındaki üretim kapasitesi 217 milyondu. 2021 yılında 1 milyar 162 milyonla kapattık. Öğrenciye dağıtmış olduğumuz pay 2021 yılında 52 milyona, öğretmende ise 112 milyona çıktı.

EN GÜVENLİ YER

Milli eğitim bakanlığına ait binaların deprem yönetmenliğiyle ilgisi canlı bir süreç. Odağımızda okullarımızı her anlamda "en güvenli yer" yapmak var.

2021 KPSS ATAMASI ELBET OLACAK

Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.

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