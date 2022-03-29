Bakan Mahmut Özer son dakika: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? KPSS puanı ile...

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BU SÜREÇ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Okul, pandemi etkisi azalır azalmaz ilk açılması gereken yerdir. Bir buçuk yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim başarımız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu süreçte çok teşekkür ederiz. Annelere özellikle çok teşekkür etmek lazım. Pandemi sürecinde çocuklarına çok destek oldular.