12 Şubat 2022, Cumartesi
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MEB’den özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için iki yeni proje

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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MEB’den özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için iki yeni proje

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araç gereçler kullanılarak desteklenmek için iki yeni projeyi daha hayata geçirdi.

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