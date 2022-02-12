MEB takvimi: 2. ara tatil ne zaman? 2022 okullarda nisan ara tatili ayın kaçında yapılacak? Tatil günleri...

TÜM DERSLER KAYIT ALTINA ALINACAK

Hangi derste hangi konuya dair soru çözüleceği ile ilgili haftalık ders programı her hafta cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi YouTube kanalından yayınlanacak.

Canlı yayına katılamayan veya yayını tekrar izlemek isteyen öğrenciler için tüm dersler kayıt altına alınacak ve istenildiği zaman bu kayıtlar izlenebilecek.

Öğrenciler, canlı yayınlarda çözümü yapılan soruları, yaprak test formatındaki tasarımını hem OGMMATERYAL e-içerik portalından hem de YouTube'da ilgili dersin videosunun açıklamalar bölümünden indirebilecek.