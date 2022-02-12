MEB takvimi: 2. ara tatil ne zaman? 2022 okullarda nisan ara tatili ayın kaçında yapılacak? Tatil günleri...
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman yapılacak? MEB tarafından 2021-2022 tatil günleri açıklandı. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem eğitimlerine başlayan öğrenciler, şimdi de ikinci ara tatil takvimini beklemeye başladı. 1 hafa sürecek ara tatil hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2. ara tatil ne zaman? 2022 okullarda nisan ara tatili ayın kaçında yapılacak? İşte MEB takvimi tatil günleri...
2. ara tatil ne zaman yapılacak? 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem eğitimlerine başlayan öğrenciler, heyecan içinde ikinci ara tatil takvimini beklemeye başladı. Nisan ara tatili olarak bilinen ikinci ara tatil için takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı tatil günlerini yazımızda ele aldık. Peki, 2. ara tatil ne zaman? 2022 okullarda nisan ara tatili ayın kaçında yapılacak? İşte ayrıntılar...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Öte yandan, 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.
MEB'İN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA YÖNELİK 'YKS KAMPI' İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı, öğretmen ve öğrencilere farklı türde içerikler sunuyor.
"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kampı" 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
İnteraktif soru çözümlerinin tüm öğrencilere ve mezunlara açık olarak yapılacağı canlı yayınlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.
MEB'in oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek.
Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.
YKS Kampı'nda YKS'de öğrencilerinin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ile İngilizceden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılacak.
TÜM DERSLER KAYIT ALTINA ALINACAK
Hangi derste hangi konuya dair soru çözüleceği ile ilgili haftalık ders programı her hafta cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi YouTube kanalından yayınlanacak.
Canlı yayına katılamayan veya yayını tekrar izlemek isteyen öğrenciler için tüm dersler kayıt altına alınacak ve istenildiği zaman bu kayıtlar izlenebilecek.
Öğrenciler, canlı yayınlarda çözümü yapılan soruları, yaprak test formatındaki tasarımını hem OGMMATERYAL e-içerik portalından hem de YouTube'da ilgili dersin videosunun açıklamalar bölümünden indirebilecek.
İNTERAKTİF YKS SORU ÇÖZÜMLERİ İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Keçiören Ek Binası'nda kurulan stüdyoda, genel müdürlüğün YouTube kanalından canlı yayında soru çözümleri gerçekleştirilecek. Soru ekrana gelecek ve öğrenciler belirtilen sürede soruyu çözerek cevaplarını ilgili alana tıklayarak sisteme gönderecek.
Süre bittikten sonra hangi seçeneğin kaç öğrenci tarafından işaretlediğini (yüzdelik olarak) tüm izleyiciler görebilecek. Bu oranlar doğrultusunda öğretmen soruyu detaylı olarak çözecek ve varsa öğrenciden gelen sorulara cevap verecek.
Öğrenciler belirli zamanlarda hazırlanacak sınavlara katılabilecek. Bu testleri cevaplayan öğrenciler, anında testi cevaplayanlar arasındaki sıralamasını da görebilecek.
Öğrenciler, öğretmen soruyu çözerken anlayamadıkları bölümleri yorum bölümünden sorabilecek ve sistemi takip eden diğer alan öğretmenleri bu sorulara cevap verecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, YKS içeriklerine yönelik çalışmanın ilkini geçen yıl başlatmıştı.
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