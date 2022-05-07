Okulların yaz tatili ne zaman? 2022 karne tatili ne zaman başlayacak? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak?

Bu yapının yönetim kademelerine de yansıması için karar aldık. Kadınlarımızı mümkün olduğu kadar yönetici olarak da görmek için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen ve velilerimizle birlikte toplumun çok büyük bir kesimini oluşturan eğitim ailemizde yaygınlaşacak iklim, toplumun tamamını etkileyecektir."

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