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MEB'den lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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MEB’den lisede devamsızlıktan kalan öğrenciye mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle liselerde devamsızlıktan kalan öğrencilere okul dışında kalmamaları için öğrenim yılı sonunu beklemeden mesleki eğitim merkezlerine geçiş hakkı tanındı.

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