Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL son duyurular...
Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı AÖL 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar 3. dönem sınav tarihleri için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL son duyurular...
Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık öğretim lisesi 2021-2022 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL son duyurular...
KAYITLAR BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Dönemi 3. dönem kayıt yenileme takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Açık Lise AÖL 3. dönem kayıt yenileme için 11-29 Nisan tarihleri belirlendi.
SINAVLAR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.
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