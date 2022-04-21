Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık öğretim lisesi 2021-2022 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL son duyurular...