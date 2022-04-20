Cuma günü Cumhurbaşkanlığına gönderilecek! Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yeni gelişme! Bakan Mahmut Özer duyurdu

ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMLERİNE AYRILAN BÜTÇE ARTIRILDI

Öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili eğitim sistemini sistematik olarak değiştirdiklerini söyleyen Özer, "Eskiden olduğu gibi Bakanlık düzeyinde, merkezden öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini planlamıyoruz artık. Artık illere bıraktık, illerde de okullara bıraktık, artık yeni sistematiğimiz içerisinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine siz değerli öğretmenlerimiz karar vereceksiniz. Her okulda her okul bünyesinde bulunan öğretmenlerin hangi eğitimi alacaklarına kendileri karar verecekler. Bakanlık olarak biz sadece bütçenizi göndereceğiz." diye konuştu.

Özer, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili bütçeyi 35 kat artırdıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Öğretmenlerin mesleki gelişimi için kullanılan bütçe 8 milyondu. 2022 yılında 282 milyona çıkardık bu bütçeyi, bunun 210 milyonunu sadece okullarda kullanacağız. Ben inanıyorum ki siz bu okul temelli mesleki gelişim eğitimlerine aktif olarak katılacaksanız, o 282 milyon çok hızlı bitecek. Biz bunu 500 milyonlara çıkaracağız, 1 milyarlara çıkaracağız."