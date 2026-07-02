MEB ilk kez yönetici görevlendirme takvimini yayımladı: Başvuru tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı ilk defa yönetici görevlendirme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Müdür ve müdür yardımcılığı görevlerine başvuracak adaylar için başvuru, eğitim, e-Sınav, tercih ve sonuç tarihleri belli oldu. Sürecin sonunda yöneticiler 14 Ağustos'tan itibaren görevlerine başlayacak.

MEB, bağlı eğitim kurumlarında ilk kez müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek adaylara yönelik 2026 takvimini açıkladı. Başvurular 3-7 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Süreç, eğitim programı, e-Sınav, tercih ve sonuç aşamalarının ardından 14 Ağustos'ta göreve başlatma işlemleriyle tamamlanacak.

MEB, ilk defa yönetici görevlendirme takvimini duyurdu. (Foto: A Haber) BOŞ YÖNETİCİ KADROLARI İLAN EDİLECEK İlk defa yönetici görevlendirme sürecinin ilk adımı kapsamında müdür ve müdür yardımcılığı kadrosu boş bulunan eğitim kurumları (2 Temmuz 2026 tarihinde) gün içerisinde duyurulacak. Adaylar, tercih yapabilecekleri eğitim kurumlarını bu ilan üzerinden takip edebilecek.

İlk kez yönetici olmak isteyen adaylar, başvurularını 3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. (Görsel: A Haber) BAŞVURULAR 3-7 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK Müdür ve müdür yardımcılığı görevlerine ilk kez atanmak isteyen adaylar, 3-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı için başvurularını gerçekleştirecek. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, program kapsamında düzenlenecek eğitime katılacak. EĞİTİM VE SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI İlk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylara yönelik Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimler 16-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim sürecinin ardından adaylar, 25 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Yönetici Yetiştirme Programı Sonu Değerlendirme e-Sınavı'na katılacak.