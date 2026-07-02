MEB ilk kez yönetici görevlendirme takvimini yayımladı: Başvuru tarihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı ilk defa yönetici görevlendirme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Müdür ve müdür yardımcılığı görevlerine başvuracak adaylar için başvuru, eğitim, e-Sınav, tercih ve sonuç tarihleri belli oldu. Sürecin sonunda yöneticiler 14 Ağustos'tan itibaren görevlerine başlayacak.
MEB, bağlı eğitim kurumlarında ilk kez müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek adaylara yönelik 2026 takvimini açıkladı. Başvurular 3-7 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Süreç, eğitim programı, e-Sınav, tercih ve sonuç aşamalarının ardından 14 Ağustos'ta göreve başlatma işlemleriyle tamamlanacak.
BOŞ YÖNETİCİ KADROLARI İLAN EDİLECEK
İlk defa yönetici görevlendirme sürecinin ilk adımı kapsamında müdür ve müdür yardımcılığı kadrosu boş bulunan eğitim kurumları (2 Temmuz 2026 tarihinde) gün içerisinde duyurulacak. Adaylar, tercih yapabilecekleri eğitim kurumlarını bu ilan üzerinden takip edebilecek.
BAŞVURULAR 3-7 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
Müdür ve müdür yardımcılığı görevlerine ilk kez atanmak isteyen adaylar, 3-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı için başvurularını gerçekleştirecek. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, program kapsamında düzenlenecek eğitime katılacak.
EĞİTİM VE SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
İlk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylara yönelik Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimler 16-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Eğitim sürecinin ardından adaylar, 25 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Yönetici Yetiştirme Programı Sonu Değerlendirme e-Sınavı'na katılacak.
TERCİH VE SONUÇ SÜRECİ AĞUSTOS AYINDA TAMAMLANACAK
İlk defa yönetici görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Tercihlerin onay işlemleri ise 7-11 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.
Millî Eğitim Bakanlığı, ilk defa yönetici görevlendirme sonuçlarını 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edecek.
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 14 AĞUSTOS
Görevlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk kez müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen adaylar, 14 Ağustos 2026 tarihinden itibaren görevlerine başlayacak.
2026 İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi
|Süreç
|Tarih
|Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarının duyurulması
|2 Temmuz 2026
|Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvurularının alınması
|3-7 Temmuz 2026
|Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı eğitimi
|16-23 Temmuz 2026
|Yönetici Yetiştirme Programı Sonu Değerlendirme e-Sınavı
|25 Temmuz 2026
|İlk defa yönetici görevlendirme tercihlerinin alınması
|7-10 Ağustos 2026
|Tercihlerin onaylanması
|7-11 Ağustos 2026
|İlk defa yönetici görevlendirme sonuçlarının ilanı
|12 Ağustos 2026
|Göreve başlatma işlemleri
|14 Ağustos 2026