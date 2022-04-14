EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM AİS 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 EKPSS için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. EKPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açılıyor. Sınava girebilmek için EKPSS sınav giriş belgesinin adayların yanında bulunması gerekiyor. Peki, EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM AİS 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...
EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında EKPSS için başvuru yapan adaylar heyeca içinde sınav tarihini beklemeye başladı. EKPSS sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. 2022 EKPSS ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM AİS 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...
EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
EKPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Ancak sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav yerleri açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
2022 EKPSS NE ZAMAN?
EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.
EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan
bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
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- EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM AİS 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
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