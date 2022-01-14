AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler 8-9 Ocak'ta final sınavlarına katıldı. Güz dönemi final sınavının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde sınav soru ve cevapların erişime açılmasının ardından sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta uygulandı. Final sınavına katılarak mezun olmayı hedefleyen ve kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8-9 Ocak'ta gerçekleştirilen final sınavının sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Bu kapsamda sonuçların bugün ya da önümüzdeki haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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