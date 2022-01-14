2022 BİLSEM takvimi: BİLSEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme ne zaman?

2022 BİLSEM takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 BİLSEM takvimi belirlendi. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde öğrencilerine yönelik 10 Ocak'ta başlayan BİLSEM öğrenci tanılama işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. BİLSEM'lere katılmak için heyecan içinde olan öğrenciler ve velileri değerlendirme sonuçlarını bekliyor. Peki, BİLSEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme ne zaman? İşte haberin detayları...

BİLSEM BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

BİLSEM öğrenci tanılama işlemleri kapsamında 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde öğrenciler, yetenek alanı/alanlarında sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecek.

10 Ocak'ta başlayan öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.