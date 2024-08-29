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MEB'den İngilizce ve Almanca kararı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:13
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MEB’den İngilizce ve Almanca kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı, İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin verildiği "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"nin kapsamını genişleterek 81 ilde 300 okulda uygulamaya başlayacak.

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