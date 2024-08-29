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Ağrı'da köy okulları yeni eğitim yılına hazırlanıyor!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:36
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Ağrı’da köy okulları yeni eğitim yılına hazırlanıyor!

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki köy okulları, el birliğiyle onarılıp boyatılarak öğrenciler için hazır hale getiriliyor. El birliğiyle yapılan çalışmaların sona geldiği eğitim yuvalarındaki halılar da ilçe merkezinde ekiplerce yıkanıp kurutulduktan sonra okullara teslim ediliyor.

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