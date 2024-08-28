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EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 13:11 Güncelleme: 28.08.2024 13:11
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EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına günler kala, milyonlarca öğrenci ders zili için geri sayımda. 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) da öğrencilerin derslerine destek olmak amacıyla yeniden güncelleniyor. Öğrenciler ve veliler, EBA'nın yeni dönemde ne zaman güncelleneceğini merak ediyor. Peki, EBA güncellemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu EBA'nın güncelleme tarihleri öğrenci ve velilerin gündeminde. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık amacıyla EBA sisteminde yapılan güncellemeler, öğrencilerin ders içeriklerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, EBA güncellemesi ne zaman yapılacak? İşte 2024 yılı için beklenen güncelleme tarihleri ve detaylar...

EBA Güncelleme Tarihleri Merak Konusu

Okulların açılmasına az bir süre kala, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili güncelleme tarihleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. MEB'in sunduğu bu sistem, öğrencilerin derslerine dair elektronik içeriklere erişim imkanı sağlıyor. Ancak, EBA'nın güncellemeleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncelleme tarihleri belirlendiğinde, bu bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.

Güncellemeler Ne Zaman Yapılıyor?

EBA sistemindeki güncellemeler genellikle eğitim öğretim döneminin başlaması öncesinde, ara tatillerde veya önemli sistem değişiklikleri esnasında gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, veliler ve öğrenciler EBA'nın yeniliklerine dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, ilkokul, ortaokul ve liseler bu yıl 9 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak. Birinci ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

EBA Şifresi Nasıl Alınır?

EBA'ya giriş yapmak isteyen öğrenciler için şifre alma işlemi oldukça basit. Şifre oluşturmak için şu adımlar izlenebilir:

Ebeveyn veya Veli Yöntemi: Ebeveyn ya da veli, e-Devlet bilgileriyle EBA'ya giriş yaparak Profil menüsünden 'Öğrenci Şifre' seçeneği ile giriş şifresi oluşturabilir.

Öğretmen Yöntemi: İlgili öğretmen, e-Devlet veya MEBBİS bilgileriyle EBA'ya giriş yaparak Profil menüsünden 'Öğrenci Şifre' seçeneği ile öğrenciye şifre oluşturabilir.

Oluşturulan bu şifreyle EBA'ya giriş yapılabilir. Ayrıca, e-Posta ve telefon bilgileriyle de sisteme giriş yapılabilir ve unutma durumunda şifre kurtarılabilir. Bunun için EBA'da 'Şifremi Unuttum' bağlantısına tıklanarak yeni bir kod gönderilmesi sağlanabilir.

EBA sistemindeki bu gelişmeler ve yenilikler, öğrencilerin derslerine dair ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca erişmelerini sağlamayı amaçlıyor.

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