KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 burs başvuruları devam ediyor. 8 Kasım'da sona ermesi beklenen başvuru süreci 10 Kasım'a kadar uzatıldı. Henüz başvuru yapamayan öğrencilerin kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Başvuruların 10 Kasım'da sona ermesinin ardından, sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. KYK tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzeriden burs ve kredi başvurusu yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.