KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak?
KYK burs ve kredi sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başvuru süresi uzatılan KYK burs ve kredi için son gün 10 Kasım olarak açıklandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 burs başvuruları devam ediyor. 8 Kasım'da sona ermesi beklenen başvuru süreci 10 Kasım'a kadar uzatıldı. Henüz başvuru yapamayan öğrencilerin kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Başvuruların 10 Kasım'da sona ermesinin ardından, sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. KYK tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzeriden burs ve kredi başvurusu yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak?
- Suat Akyol kimdir, kaç yaşındaydı? Milli sporcu Suat Akyol neden öldü?
- Instagram paralı mı olacak? Sosyal medya sevenleri üzecek gelişme! Fiyat listesi ortaya çıktı…
- Asgari ücrette sevindiren gelişme! Ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?
- En duygusal güzel 10 Kasım mesajları sözleri! 10 Kasım resimli mesajları! 10 Kasım için kısa uzun sözler!
- 10 Kasım’da Dolmabahçe açık mı? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım Dolmabahçe ücretsiz mi?
- Tarih açıklandı mı? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 polis alımı ilanı yayınlandı mı?
- En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…
- Yarın üniversiteler açık mı? 10 Kasım üniversiteler tatil mi? Çarşamba günü ünivesiteler kapalı mı olacak?
- 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri! 10 Kasım’da Anıtkabir açık mı, kapalı mı? Anıtkabir giriş çıkış saatleri!
- İBB bursu ne zaman açıklanır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...
- 10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? 10 Kasım’da resmi tatil var mı, yok mu?