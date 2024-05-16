MEB’den bir ilk! Yaz tatillerinde 81 ilde ’zanaat kursları’ açılacak

KURSLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin spor, görsel sanatlar, bilişim ve müzik alanlarında kurslara başvurabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaz okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanacak. Yaz dönemi kurslarında ve yaz okullarında öğretmen ve öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde kurslara katılabilecek. Yaz okulu derslerinin alt alanlarında şunlar bulunuyor; Spor; Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Futbol, Yüzme, Voleybol, Hentbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Satranç. Görsel Sanatlar; Resim, Ebru Sanatı, Sanat ve Tasarım, Hat Sanatı, Fotoğrafçılık. Müzik; Gitar, Keman, Piyano/Org, Bağlama/Saz, Ud/Kanun, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Melodika. Bilişim; Yazılım, Robotik Kodlama, Ofis Programları, Arduino Programlama, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Bilgisayara Giriş."