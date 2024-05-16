MEB'den bir ilk! Yaz tatillerinde 81 ilde 'zanaat kursları' açılacak
Milli Eğitim Bakanlığı, tatile girecek olan öğrenciler için harekete geçti. Bakanlık, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için bu yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslar açacak. Bu uygulama ile meslek liselerinin kapıları, ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açık tutulmuş olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Mayıs tarihinde yayınlanan DYK e-Kılavuzu'na göre yaz dönemi kursları ve yaz okullarının 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri, eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının ise 2 Eylül 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında açılacağı belirtildi.
KURSLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin spor, görsel sanatlar, bilişim ve müzik alanlarında kurslara başvurabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yaz okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanacak. Yaz dönemi kurslarında ve yaz okullarında öğretmen ve öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde kurslara katılabilecek. Yaz okulu derslerinin alt alanlarında şunlar bulunuyor; Spor; Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Futbol, Yüzme, Voleybol, Hentbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Satranç. Görsel Sanatlar; Resim, Ebru Sanatı, Sanat ve Tasarım, Hat Sanatı, Fotoğrafçılık. Müzik; Gitar, Keman, Piyano/Org, Bağlama/Saz, Ud/Kanun, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Melodika. Bilişim; Yazılım, Robotik Kodlama, Ofis Programları, Arduino Programlama, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Bilgisayara Giriş."
BAŞVURU VE DETAYLAR
Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. 1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak olan kurslar, 29 Ağustos tarihinde sona erecek. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından başvurusunu yapabilecek. Öğrenciler, kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvurusunu tamamlayacak.
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