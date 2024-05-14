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MEB resmen duyurdu! Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'ye geliyor! İşte tarih...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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MEB resmen duyurdu! Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM’ye geliyor! İşte tarih...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada "Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek" ifadelerini kullandı.

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