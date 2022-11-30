ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!
ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu olurken öğrenciler bir yandan da final sınavlarının ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları üç aşamada tamamlandı. Peki ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları üç aşama şeklinde 26-27 Kasım aralığında yüz yüze bir şekilde gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler arama motorlarında, "ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı?", "ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki ATA AÖF vize sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav takvimi...
ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle şunu belirtelim ki ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih veilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında sonuçların 7 Aralık tarihinde belli olması beklenmekte. Öğrenciler sınav sonuçlarını açıklandığı tarihten itibaren aşağıdaki linke tıklayarak kolayca erişebilir.
ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (30 Kasım 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz'' ifadeleri yer aldı.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 26 Kasım - 27 Kasım 2022
Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 07 Ocak - 08 Ocak 2023
Bütünleme Sınavı: 11 Şubat - 12 Şubat 2023
Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan - 09 Nisan 2023
Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023
Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz - 09 Temmuz 2023
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- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!
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