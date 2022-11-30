ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları üç aşama şeklinde 26-27 Kasım aralığında yüz yüze bir şekilde gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler arama motorlarında, "ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı?", "ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki ATA AÖF vize sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav takvimi...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih veilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında sonuçların 7 Aralık tarihinde belli olması beklenmekte. Öğrenciler sınav sonuçlarını açıklandığı tarihten itibaren aşağıdaki linke tıklayarak kolayca erişebilir.